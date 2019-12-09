واشنطن – صرح مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي روبيرت أوبراين، بأن البيت الأبيض يعمل على ترتيب اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وقال أوبراين الأحد في حديث لقناة “سي بي إس” الأمريكية ردا على سؤال عن إمكانية عقد لقاء بين ترامب ولافروف: “يجب عليكم الانتظار حتى تروا (النتيجة). لكني أعتقد أن هناك احتمالا لحدوث ذلك. نحن نعمل على ذلك”.

وعندما سئل عن هدف اللقاء، أجاب المستشار أن الأمر يتعلق بـ”المعاملة بالمثل” وأوضح قائلا: “عندما ذهب (وزير الخارجية الأمريكي مايك) بومبيو إلى روسيا، التقى (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين معه… أعتقد أن هذه مسألة معاملة بالمثل، وهذا ما نبحث عنه. لكننا نبحث في نفس الوقت عن أشياء.. سنرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول عليها”.

وأضاف أوبراين أن اجتماع ترامب ولافروف “سيشهد حديثا عاما حول السيطرة على التسلح”.

يشار إلى أن هذا الاجتماع في حال عقده، سيكون الثاني من نوعه بين لافروف وترامب منذ مايو عام 2017، تاريخ آخر زيارة للوزير الروسي إلى واشنطن.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان لها الأحد، أن بومبيو سيستقبل لافروف الثلاثاء في واشنطن لبحث “مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية والثنائية”.

ومن المتوقع أن تتصدر جدول أعمال اللقاء الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، خاصة وأن اجتماع واشنطن سيأتي في أعقاب المحادثات بين بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الاثنين في باريس حول النزاع في شرق أوكرانيا.

كما أن المسائل المتعلقة بإيران وكوريا الشمالية هي أيضا ذات اهتمام مشترك بين واشنطن وموسكو.

وعقد بومبيو ولافروف لقاء في سبتمبر الماضي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

المصدر: وكالات