ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الإثنين مع وزير الحكم المحلي عادي الزايدي عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة.

الثني بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة مشكلة مرتبات موظفي الخدمات العامة لعدد 8 شركات خاضعة لشرعية الحكومة.

واطلع الثني على عمل لجنة الانتخابات المركزية المشرفة على انتخابات المجالس البلدية للبلديات وسيرها،مطمئنا على توفير المواد الانتخابية وموعد وصولها لليبيا لتشروع اللجنة عقب ذلك في العملية الانتخابية.

كما تطرق الاجتماع إلى قضايا البلديات الواقعة في المنطقة الغربية والقريبة من مواقع الاشتباكات وسبل التواصل والتعاون معها .