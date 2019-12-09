ليبيا – شدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس على أن المذكرة الخاصة بترسيم الحدود البحرية والمبرمة مؤخرا بين تركيا وحكومة الوفاق جاءت نتيجة لابتزاز أنقرة.

ديندياس وصف في حديث لقناة “ANT1” اليونانية وفقاً لما أورده موقع “روسيا اليوم” أمس الأحد هذه المذكرة بأنها “فارغة المضمون”،قائلا إن إبرامها جاء بهدف ممارسة الضغط على اليونان.

وأضاف أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ يوليو الماضي،مذكّرا بسلسلة تحركات وإجراءات اتخذت لمنعها غير أن حكومة الوفاق المعترف بها دوليا تعرضت للابتزاز التركي على خلفية خطوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر وأجبرت على توقيع المذكرة.

وتعهد ديندياس بأن اليونان ستتقدم بمذكرة رسمية مناسبة إلى الأمم المتحدة وستتخذ جميع الإجراءات المطلوبة ضمن إطار القانون الدولي والقانون البحري للإظهار أن هذه المذكرة خالية من المضمون تماما.

وزير خارجية اليونان أشار إلى أن بلاده دولة محبة للسلام تتطلع إلى بناء علاقات الصداقة مع جميع جيرانها بمن فيهم تركيا ولا تؤمن بتسوية الخلافات بالقوة غير أن ذلك لا يعني أنها لا تملك الإرادة والقدرة على حماية أراضيها.