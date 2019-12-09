ليبيا – قال مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة الرائد طارق الخراز إن الوزارة خلال المدة الماضية عكفت على تنفيذ عدة مشاريع أمنية وخطط من شأنها ضمان الأمن ورفع منسوبه في المناطق الخاضعة لسيطرة المؤقتة.

الخراز أشار في مداخلة مع برنامج “LIVE” الذي يذاع على قناة “218 NEWS” أمس الأحد إلى أن وزارة الداخلية تضع في حسبانها تجهيز مديريات الأمن في المنطقة الغربية وتعي تماماً أن عليها التناغم مع المسار العسكري عبر تأمين المناطق التي قام الجيش بالدخول إليها سواء في المنطقة الجنوبية أو الغربية.

وحول تغييب عضو مجلس النواب سهام سرقيوة إعتبر أن القضية ما تزال مُقيّدة ضد مجهول هي وعدة قضايا أخرى وأن الداخلية لم تتوصل إلى نتائج جديدة وما تزال تعكف على متابعة القضية للوصول إلى ملابساتها وكشف خفاياها.

كما أشار الخراز إلى أن التهديدات الإرهابية ما تزال قائمة داخل المدن التي حررها الجيش لكن الداخلية تعي تماماً الأخطار المحدقة وهي قادرة على مواجهتها.