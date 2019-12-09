السودان – أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، الإثنين، قرارًا بتكليف بدر الدين عبدالرحيم بمنصب محافظ البنك المركزي.

ونال بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم بكالوريوس الاقتصاد جامعة الخرطوم 1982 وماجستير الاقتصاد من جامعة مانشسستر 1987، والدكتوارة من الجامعة نفسها 1992.

وشغل منصب رئيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي.

كما عمل أستاذا ورئيساً لقسم الاقتصاد بجامعة الخرطوم في الفترة من 1992 الى 1997، وقام بالتدريس في الكثير من الجامعات السودانية خلال نفس الفترة.

وأعلن البرهان، في بيان له الإثنين، قبول استقالة المحافظ السابق، حسين يحي جنقول من منصبه الذي شغله منذ مايو/ أيار الماضي، حيث قدم استقالته الشهر الماضي.

وتولى جنقول منصب محافظ المركزي المكلف في مارس/ آذار الماضي، بعد إعفاء السابق محمد خير الزبير.

ويعاني السودان من أزمة حادة في النقد الأجنبي تمثلت في هبوط متواصل لسعر العملة الوطنية أمام الدولار.

وسجل سعر شراء الدولار اليوم في تداولات الأسواق الموازية للعملات ٨٥ جنيهًا، فيما وصل البيع ٨٣ جنيها مقارنة بـ ٤٥ جنيها، السعر الرسمي للدولار بالبنك المركزي السوداني.

ويأمل السودانيون أن تعمل الحكومة الانتقالية، التي تم تعيينها أغسطس/ آب 2019 على إنهاء اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 إبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.