ليبيا – استقبل الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب اليوم بالقاهرة ، حيث قدم المستشار عقيله صالح خلال الاجتماع شرحاً لآخر التطورات على الساحة الليبية .

واكد المستشارالاعلامي لرئيس مجلس النواب عبدالحميد صافي في تصريحات لـ المرصد اليوم من القاهرة ان المستشار صالح شدد خلال اللقاء على رفض مجلس النواب لما سميا لمذكرة التفاهم مابين السراج واردوغان وان ليبيا لاحدود بحرية لها مع تركيا وان هذا يعد خرقا واضحا لمواثيق وقوانين الامم المتحدة .

وأكد صافي أن رئيس البرلمان العربي ناشد الأطراف الليبية للاحتكام إلى لغة الحوار حفاظا على أمن ووحدة الدولة الليبية وسلامة شعبها الشقيق مؤكد هذا الاخير دعم البرلمان لشرعية مجلس النواب وتضامنه التام مع الشعب الليبي داعما رغباته في نيل الشعب الليبي استقرار وامن بلاده رافضا ومنددا اي تدخل في شؤون الدولة الليبية

وقال السلمي فى تصريح له عقب اللقاء أنه ابلغ رئيس مجلس النواب الليبيى تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع ليبيا واكد الصافي المستشار الاعلامي ان اللقاء كان ايجابيا ومثمرا و تأكيدا جديد من منظمة البرلمان العربي على شرعية مجلس النواب والاجسام المنبثقة عنه .