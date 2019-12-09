السعودية – أقرّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ميزانية البلاد للعام 2020، بواقع 1020 مليار ريال سعودي، بما يعادل 272 مليار دولار، وهي ثاني أضخم ميزانية في تاريخ المملكة.

وجاء هذا الإعلان في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء حول إقرار ميزانية 2020 عقدت اليوم الاثنين برئاسة الملك سلمان وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد الملك سلمان خلال الجلسة عزم السلطات على “الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية”، كما أعلن عن “تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام” في السعودية.

وأضاف الملك سلمان أن “هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030” حيث يأتي اعتماده “استمرارا لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والارتقاء بالخدمات الحكومية ورفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان”.

وقدرت إرادات المملكة في الميزانية بمبلغ 833 مليار ريال، فيما بلغ العجز 187 مليار ريال، وفق مرسوم رئاسي خاص بالموازنة.

وفي وقت سابق، قدرت وزارة المالية السعودية أن تبلغ نفقات موازنة العام 2020، نحو 1.02 مليار ريال، لتكون ثاني أضخم موازنة في تاريخ المملكة، بعد ميزانية عام 2019 التي تضمنت نفقات بقيمة 1048 مليار ريال.

المصدر: واس