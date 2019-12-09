الإمارات العربية – انطلقت في الإمارات اليوم مناورات “الاتحاد الحديدي 12” المشتركة بين القوات البرية الإماراتية، والجيش الأمريكي، التي تعد الأبرز في المنطقة.

وبدأت التدريبات في يومها الأول بحضور اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية الإماراتية، والفريق تيري فيريل قائد الجيش الأمريكي الثالث.

ويهدف التمرين الذي سيستمر عدة أسابيع، إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين وذلك تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة.

ويأتي “الاتحاد الحديدي 12” ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة اليوم.

المصدر: “وام”