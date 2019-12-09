انكماش اقتصاد سلطنة عمان 1.9 بالمئة بالنصف الأول من 2019

انكماش اقتصاد سلطنة عمان 1.9 بالمئة بالنصف الأول من 2019

مسقط – صرح البنك المركزي العماني، الإثنين، إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 1.9 بالمئة في النصف الأول من 2019.

وأوضح المركزي العماني في تقرير له أن الانكماش يعزى بشكل رئيس إلى تراجع أداء الأنشطة الصناعية غير النفطية والأنشطة الخدمية.

ويُوصف الاقتصاد في العادة بأنه في حالة ركود من الناحية الفنية بعد تسجيل انكماش على مدار فصلين متتاليين على الأقل.

وسجل الاقتصاد العماني انكماشا بنسبة 2.2 بالمئة في الربع الأول من 2019.

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة النفطية سجلت ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة في النصف الأول الماضي، بينما شهدت الأنشطة غير النفطية تراجعا بنسبة 3.4 بالمئة.

وأورد أن الناتج الإجمالي المحلي للأنشطة النفطية نما بنسبة 2.1 بالمئة خلال النصف الأول 2019، مدعوما بأنشطة النفط الخام والغاز الطبيعي.

وسجل اقتصاد السلطنة معدل نمو 10.4 بالمئة في النصف الأول 2018.

كانت عُمان، أطلقت خطة 2016-2020 لتنويع مصادر الدخل، بهدف خفض الاعتماد على إيرادات النفط بمقدار النصف، ويضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبلاد.

وتساهم صناعة النفط بـ44 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تستهدف السلطنة خفضها إلى 22 بالمئة فقط بحلول 2020 من خلال استثمار 106 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، توقعت وكالة “فيتش”، أن يتباطأ نمو اقتصاد سلطنة عمان إلى 1.8 بالمئة في 2019، بسبب التزام البلاد باتفاق (أوبك+) لخفض إنتاج النفط.

وحقق اقتصاد السلطنة معدل نمو 3.4 بالمئة في 2018، مقابل انكماش قدره 0.9 بالمئة في 2017.

الأناضول