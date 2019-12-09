ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة أن إشارة محمد سيالة إلى أن طرابلس قد تسقط بيد الجيش في تصريحات خلال مؤتمر الحوار المتوسطي، قريبة جداً من الواقع وتعكس الوضع الصعب لحكومة السراج سياسياً وعسكرياً.

بعيرة رأى في تصريح لصحيفة “العرب” اللندنية أن تلك التصريحات تعبر بوضوح عن حقيقة الوضع السياسي والميداني المعقد والمتدهور لحكومة السراج نتيجة استمرار قوات الجيش في التقدم بثبات وبزخم كبير نحو العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تعبث بأمن واستقرار ليبيا والمنطقة بأسرها.

وشدد على أن الوضع الميداني يتحرك في اتجاهات تشير إلى أن المشهد الليبي مقدم خلال الفترة القادمة على تطورات فارقة وهي تطورات تُنبئ في مجملها بأن حدثاً كبيراً سيحصل قريباً.