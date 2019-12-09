ليبيا – أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أن رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح سيبدأ اليوم الاثنين جولة مكوكية إلى مصر واليونان لطلب الدعم العربي والدولي في مواجهة الإتفاقية الباطلة التي أبرمها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 27 نوفمبر.

بليحق وفي تصريحات خاصة لموقع “العربية.نت” أمس الأحد قال إن صالح سيلتقي صباح اليوم الاثنين مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وسيبحث معه دعم البرلمان العربي للبرلمان الليبي في مواجهة تلك الاتفاقية وتداعياتها على ليبيا ومصر،مشيرا إلى أن صالح سيطلب دعم البرلمان من أجل سحب الاعتراف العربي والدولي بحكومة فائز السراج لما ارتكبته من انتهاك لحقوق الشعب الليبي وتفريط بسيادة ليبيا.

ومن جانب آخر، أكد بلحيق أن صالح سيتوجه بعد ذلك إلى اليونان بدعوة من رئيس البرلمان اليوناني حيث سيبحث معه تنسيق الجهود وتوحيدها في مواجهة تلك الاتفاقية الباطلة وتوحيد المطالب في سحب الاعتراف بحكومة السراج،لافتاً إلى أن صالح سيعود بعد ذلك مرة أخرى إلى القاهرة للقاء علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري.

المتحدث باسم مجلس النواب شدد على أن عقيلة صالح سيبحث في القاهرة مع رئيس مجلس النواب المصري توحيد الموقفين المصري والليبي تجاه الاتفاقية وما تمثله من مساس بسيادة ليبيا وحقوق شعبها، مؤكدا أن الاتفاقية تتعارض مع الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق