الولايات المتحدة – توقع بنك الاستثمار الدولي غولدمان ساكس، الإثنين، ارتفاع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للأوقية (الأونصة) في 2020، في ظل مخاوف الركود الاقتصادية وعوامل الضبابية السياسية.

والجمعة الماضية، هبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1459.36 دولارا للأوقية بحلول الساعة ( 16.15 تغ)، بينما هبطت العقود الأمريكية للذهب 1.3 بالمئة إلى 1463.9 دولار للأوقية.

وقال البنك الاستثمار الدولي في مذكرة الإثنين، إن على المستثمرين تنويع حيازتهم من السندات طويلة الأجل، عبر الذهب، مشيرا إلى أن الخوف يحرك الطلب على المعدن النفيس.

وارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها خلال 6 سنوات، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى 1557 دولارا للأوقية بعدما خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة آنذاك، للمرة الثانية خلال 2019، وارتفاع إجمالي الديون سالبة العائد إلى 17 تريليون دولار.

وصعدت أسعار المعدن النفيس نحو 14 بالمئة في 2019.

وتوقع البنك أن تصعد مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 750 طنا في 2019.

وحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازة صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة من الذهب بنسبة 13.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، لتسجل أعلى مستوى على الإطلاق، إلى 2808 أطنان.

الأناضول