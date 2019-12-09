أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، وقفزت بورصة السعودية بنحو كبير مع تحسن معنويات المستثمرين في المملكة، بعد أن وافقت أوبك وحلفاءها على زيادة تخفيضات الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا لدعم الأسعار.

ووافق تحالف “أوبك+” بقيادة السعودية، الجمعة الماضية، على خفض إضافي للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا ليصل إجمالي الخفض إلى 1.7 مليون برميل يوميا بعد خفض سابق بـ1.2 مليون برميل يوميا.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 2.44 بالمئة إلى 8098 نقطة، مدعوما بشكل رئيس بمكاسب أسهم البنوك يقودها سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 1.6 بالمئة و”البنك الاهلي التجاري” بنحو 3.1 بالمئة.

وقال محمد الجندي، مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أرباح” السعودية لإدارة الأصول، في اتصال هاتفي مع الأناضول: “هناك حالة من التفاؤل في السوق السعودية، عززت بنحو كبير من أداء الأسهم ورفعت المؤشر لأعلى مستوياته منذ عدة أشهر مع ترقب المستثمرين لطرح أرامكو”.

وأعلنت شركة “أرامكو” النفطية العملاقة، مؤخرا، تسعير الطرح العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولارات) ما يجعلها أكبر عملية طرح في العالم، عبر جمع مبلغ يفوق ما جمعه إدراج مجموعة علي بابا الصينية في سوق نيويورك.

وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وزاد المؤشر الأول بنسبة 0.78 بالمئة إلى 6707 نقطة، فيما زاد المؤشر الرئيس بنحو 0.06 بالمئة إلى 4826 نقطة، بينما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.59 بالمئة إلى 6074 نقطة.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1795 نقطة مع ارتفاع أسهم “العربية الكهربائية” بنسبة 1.85 بالمئة و”عمد للاستثمار” بنحو 3.84 بالمئة و”البوتاس العربية” بنسبة 4.75 بالمئة.

ونمت بورصة قطر بنسبة 0.18 بالمئة إلى 10377 نقطة، مع ارتفاع سهم “مصرف قطر الإسلامي” بنسبة 1.4 بالمئة كما زاد سهم “التجاري القطري” بنسبة 1.4 بالمئة مع توقع البنك طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار في النصف الأول من العام القادم.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1549 نقطة بدعم رئيس من مكاسب أسهم البنوك التجارية بنسبة 0.24 بالمئة والخدمات بنحو 0.03 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.94 بالمئة إلى 13493 نقطة وسط عمليات بيعية للمؤسسات الأجنبية.

ونزلت بورصة مسقط بنسبة 0.07 بالمئة إلى 4026 نقطة، مع تراجع أسهم “المدينة للاستثمار” بنسبة 4.5 بالمئة و”الباطنة للطاقة” بنسبة 3.03 بالمئة و”الأنوار للسيراميك” بنسبة 2.01 بالمئة.

وفي الإمارات، انخفضت بورصة أبوظبي بنسبة 0.06 بالمئة إلى 5043 نقطة، مع هبوط سهم “اتصالات” بنسبة 0.48 بالمئة و”طاقة” بنحو 0.35 بالمئة.

فيما نزلت بورصة دبي المجاورة بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2693 نقطة، مع انخفاض سهم “الإمارات” دبي الوطني” بنسبة 2.09 بالمئة و”دبي الإسلامي” بنحو 0.38 بالمئة و”إعمار العقارية” بنسبة 0.24 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 2.44 بالمئة إلى 8098 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.78 بالمئة إلى 6707 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.21 بالمئة إلى 1795 نقطة.

قطر: بنسبة 0.18 بالمئة إلى 10377 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.14 بالمئة إلى 1549 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

مصر: بنسبة 0.94 بالمئة إلى 13493 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 4026 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.06 بالمئة إلى 5043 نقطة.

دبي: بنسبة 0.03 بالمئة إلى 2693 نقطة.

الأناضول