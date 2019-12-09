ليبيا – دانت وزارة الخارجيه والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة في بياناً لها أمس الأحد المعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها اللواء طيار عامر الجقم والتي تنافي الأعراف الدينية والقوانين الانسانية على يد مجموعات إرهابية مسلحة ومطلوبين للعدالة و صادره بحقهم مذكرات قبض من مكتب النائب العام لإنتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي والذي يقودهم المدعو ” الفار “.

الوزارة وفي بياناً لها تلقت المرصد نسخة منه قال :”نحن إذ نستهجن هذا الأمر ونؤكد للعالم علي مشروعية ما يقوم به الجيش الليبي من عمليات عسكرية فى محاربة هذه الجماعات الإرهابية وأن يتضح للعالم بأن من يقاتل فى صفوف حكومة الوفاق غير الدستورية هم عناصر إرهابية مطلوبين للعدالة وأن هذا الأمر يعتبر انتهاكا صارخا لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية”.

ودعت الوزارة في ختام بيانها كافة المنظمات الدولية وبعثة الامم المتحدة فى ليبيا واللجنة الدولية للصليب الاحمر للوقوف على مايحدث وتحمل مسؤوليتها تجاه ذلك وصولا إلى إطلاق سراحه،مؤكدين على مواصلتها لمتابعة هذا الأمر وملاحقة مرتكبيه أمام المحاكم الوطنية.