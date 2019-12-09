إسرائيل – أظهرت معطيات تقرير حديث، أن ربع الإسرائيليين، يعيشون في فقر وانعدام الأمن الغذائي.

وقالت منظمة عطاء (لاتيت) غير الحكومية في تقرير صدر، الإثنين، اطلعت عليه الأناضول، إن 2.306 مليون إسرائيلي أي 25.6 بالمئة، من الإسرائيليين يعيشون في فقر.

وأضافت المنظمة أن مليون طفل إسرائيلي، أي قرابة 33.5 بالمئة من الأطفال هناك، يعيشون في فقر.

وأشارت إلى انخفاض بنسبة 1 بالمئة في عدد الإسرائيليين الذين يعيشون في فقر خلال 2019، مقارنة مع 2018.

واستنادا إلى التقرير، فإن 80 بالمئة من العائلات التي تتلقى دعما من منظمات إغاثية، تعتمد على الأقل على دخل واحد، وإن 20 بالمئة من العائلات التي تتلقى دعما من منظمات إغاثية، تعتمد على مصدري دخل أو أكثر.

بينما هناك 29.4 بالمئة من الأشخاص الذين يتلقون المعونة، فقدوا من وزنهم بسبب الصعوبات المالية وعدم القدرة على شراء الطعام الذي يحتاجونه.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، يبلغ متوسط الدخل الشهري في إسرائيل 1655 دولار أمريكي.

ولم يتطرق التقرير إلى نسبة الفقراء من المواطنين العرب الذين تبلغ نسبتهم نحو 20 بالمئة من السكان؛ لكن معطيات نشرت في السنوات الأخيرة أشارت إلى أن نصف الفقراء في إسرائيل هم من العرب.

الأناضول