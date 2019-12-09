بروكسل – اعتبر أمين عام الناتو ينس ستولتنبيرغ، أن روسيا ليست عدوا للحلف، وأقر بأن روسيا ليست كما كان الاتحاد السوفيتي، لكن دون أن يقدم تفسيرا لسبب توسع الأطلسي شرقا باتجاه حدودها.

وقال في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” نشرت اليوم الاثنين: “لا نخلق قائمة أعداء. لا نعتبر روسيا عدوا. ما نراه بشأن روسيا هو أنها استخدمت القوة العسكرية ضد جارتها أوكرانيا”.

وأشار إلى أن روسيا ليست الاتحاد السوفيتي.

وذكر الأمين العام لحلف الناتو “نحن نحاول دائما تحسين العلاقات. (…) لا نقسم العالم إلى أعداء وأصدقاء”.

وأضاف أيضا أنه في اللحظة الأمنية الحالية “التي لا يمكن التنبؤ بها”، هناك حاجة إلى مؤسسة قوية مثل الناتو.

المصدر:”إنترفاكس”