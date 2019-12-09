الرياض – عقد وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، اجتماعا تحضيريا للقمة الخليجية التي تنعقد الثلاثاء، في الرياض.

ووفق بيان للمجلس، عبر موقعه الإلكتروني “عقد وزراء الخارجية بدول المجلس، في مقر الأمانة العامة بالرياض، أعمال الوزاري التحضيري”.

وأشار البيان أن الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية عقد برئاسة أنور قرقاش، وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، حيث ترأس بلاده قمة الثلاثاء، وعبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون.

ونقل البيان عن الزياني قوله إن الاجتماع الوزاري “ناقش ما تم انجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك”.

وأعرب الحضور، وفق البيان، عن “ثقتهم بأنها ستكون قمة بناءة بالقرارات الفاعلة التي من شأنها تعزيز مسيرة التعاون، وتحقق تطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتضامن والتكامل”.

ولم يوضح البيان أسماء بقية الوزراء الحاضرين في الاجتماع الوزاري.

وفي وقت سابق الإثنين، وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي إلى السعودية، ليترأس وفد بلاده في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة الخليجية المزمع عقدها بالرياض الثلاثاء، وفق وكالة الأنباء القطرية.

ورسميا، لم تعلن دول مجلس التعاون حتى الساعة من سيمثلها في القمة التي تستضيفها السعودية بدلا من الإمارات.

وتكتسب القمة الخليجية، التي تستضيفها الرياض في 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أهمية كبيرة في ظل الآمال الكبيرة المُعلقة عليها لوضع حد للأزمة التي عصفت بمجلس دول التعاون الخليجي وهزت أركانه بشدة.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تلقّى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة، عن طريق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، بعد فرض حصار شامل على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

الأناضول