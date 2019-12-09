لأول مرة منذ 25 عاما.. غزة تحقق الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون

لأول مرة منذ 25 عاما.. غزة تحقق الاكتفاء الذاتي من زيت الزيتون

غزة – أعلنت وزارة الزراعة الفلسطينية في قطاع غزة، الأحد، أن القطاع حقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج زيت الزيتون لأول مرة منذ 25 عاما.

وقال إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة، للأناضول، إنه “لأول مرة منذ 1994 حققت غزة الاكتفاء الذاتي في إنتاج زيت الزيتون بنسبة 100 بالمئة”.

وأضاف القدرة: “كميات ثمار الزيتون التي تم عصرها في القطاع هذا العام بلغت 26 ألفا و237 طنا، حيث أنتجت 4200 طن من الزيت”.

وأشار أن عدد المعاصر العاملة في محافظات القطاع التي تم تشغيلها هذا الموسم بلغ 36 معصرة.

ولفت القدرة إلى أن وزارته أصدرت قرارا في سبتمبر/ أيلول الماضي، بمنع استيراد زيت الزيتون من خارج قطاع غزة لدعم المنتج المحلي.

ويبلغ استهلاك الفلسطينيين في غزة من زيت الزيتون نحو 4 آلاف طن سنويا، بحسب بيانات سابقة لوزارة الزراعة.

الأناضول