ليبيا – قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزف بوريل إنه من المتوقع اتخاذ موقفًا بشأن المذكرة بين تركيا وحكومة الوفاق من مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي وذلك بعد تحليل محتويات الوثيقة.

بوريل وفي بداية انعقاد مجلس الشؤون الخارجية وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الاثنين أضاف: “لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث مع وزيري خارجية اليونان وتركيا في براتيسلافا.. الموضوع سيكون على جدول الأعمال اليوم وسنواصل الحديث عن ذلك في محاولة للتوصل إلى موقف”.

وتابع بوريل: “اليوم سننظر في محتويات المذكرة، لا أتوقع اتفاقًا بشأن ليبيا ولكن أتوقع أن يكون هناك موقف بعد تحليل ما تحتويه مذكرة التفاهم والتي كانت سرية وغير معروفة حتى قبل بضعة أيام”.