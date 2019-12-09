ليبيا – قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري فى بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب وقع في ليبيا اتفاق أو مذكرة تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا يتعلق بالحدود البحرىة وتمثل خروجا على الاتفاق الموقع فى 17 نوفمبر 2015 في المادة الثامنة من هذا الاتفاق لا تجيز لهذه الحكومة أن توقع اتفاق ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن توقع اتفاقية دون موافقة البرلمان الشرعي.

بكري وفي بيانه العاجل الذي نشرته صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليوم الاثنين أضاف:” الاتفاق بين ليبيا وتركيا مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اليونان أخذت موقفا قويا وأحيي موقف الخارجية المصرية لكن اليونان قامت بطرد السفير المعين من حكومة الوفاق”.

وطالب عضو مجلس النواب حكومة بلاده بعدم الإعتراف بسفير ليبيا المعين من حكومة الوفاق والإعتراف بسفير الحكومة المؤقتة الذي عينه مجلس النواب الشرعي برئاسة عقيلة صالح.