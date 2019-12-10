أسهم اليابان تصعد بفضل بيانات أمريكية قوية لكن مخاوف الصين تكبحها

أسهم اليابان تصعد بفضل بيانات أمريكية قوية لكن مخاوف الصين تكبحها

اليابان – ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم عقب بيانات أمريكية قوية لكن المخاوف حيال الاقتصاد الصيني واقتراب موعد فرض رسوم أمريكية جديدة على البضائع الصينية حدا من المكاسب.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.3 بالمئة عند 23430.70 نقطة، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

كانت بيانات أظهرت يوم الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي خلق أكبر عدد من الوظائف الجديدة في عشرة أشهر وأن معدل البطالة نزل إلى أقل مستوى في نحو نصف قرن.

لكن المستثمرين بدوا حذرين بعد أن انخفضت صادرات الصين للشهر الرابع علي التوالي في نوفمبر تشرين الثاني جراء تأثير الرسوم الجمركية المفروضة عليها بالفعل.

ويتحول الاهتمام صوب الخامس عشر من ديسمبر كانون الأول، حيث من المقرر فرض مزيد من الرسوم الأمريكية على السلع الصينية إذا لم يتوصل الطرفان لحل وسط.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51 بالمئة إلى 1722.07 نقطة.

رويترز