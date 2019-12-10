إسبانيا – ذكر تقرير صحفي إسباني أن إنتر ميلان ينوي استئناف المفاوضات لإبرام صفقة جديدة من نظيره برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن إنتر ينوي التفاوض مع برشلونة، للحصول على خدمات التشيلي أرتورو فيدال خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل المواجهة بينهما في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل برشلونة، ضيفًا على إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، بملعب سان سيرو، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتابعت الصحيفة أن النادي الكتالوني يخشى رحيل أرتورو فيدال رغم معاناة اللاعب من التهميش من قبل مدربه إرنستو فالفيردي بعدما شارك في 4 مباريات فقط كلاعب أساسي في مختلف المسابقات.

وكان أرتورو فيدال متوسط ميدان برشلونة، قد حذر منذ أيام، أنه قد يبحث عن وجهة جديدة، إذا لم يتمتع بالاهتمام الكافي في ملعب الكامب نو.

المصدر: كووورة