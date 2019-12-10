ليبيا – أصدرت كل من ” مجموعة أبناء ليبيا ” و ” الحراك من أجل ليبيا ” بيانًا نددت فيه بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إستعداه إرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منهم حكومة الوفاق ذلك .

واعتبرت المجموعتان في بيان تلقت المرصد نسخة منه أن ما يتحدث به أردوغان هو مقدمة لغزو ليبيا هدفها تكرار ما تقوم به عصابات أردوغان وعملائه في شمال سوريا من مجازر هدفها تغيير التركيبة السكانية هناك .

وفي مايلي النص الحرفي للبيان :

(أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)

دعوة الى مظاهرات عارمة ضد تهديدات اوردغان بغزو ليبيا

بعد تجرأ اوردغان على إعلان أحلامه السلطانية بإرسال عساكره الغزاة إلى ليبيا لتكرار ما تقوم به عصاباته وعملائه من مجازر في شمال سوريا من عمل لتغيير ديموغرافيا الشعب السوري، اتضحت معالم مواثيق البيعة التي قدمها له السراج وسيالة وباشاغا عند بابهم العالي.

واتضحت بالمقابل معالم واجبات أبناء الوطن الليبيين، من أمازيغ وطوارق وتبو وعرب، نحو وطنهم وبرلمانهم الشرعي المنتخب وجيشهم الوطني المظفر وعاصمتهم الأسيرة الصابرة.

بعد إذعان الوفاق لرغبات سلطانهم ومرشدهم، وإعلانه صراحة عن نواياه للغزو، صار إسقاط المجلس الرئاسي وحكومته وشرعيته المنقوصة الزائفة واجبا شرعيا وأخلاقيا ووطنيا. وصار سحب الاعتراف به واجبا وطنيا وقوميا وإقليميا ودوليا.

قبائل ليبيا ومدنها وواحاتها الأبية الرافضة طيلة خمسمائة عام لإذلال العساكر السلطانية المحتلة ولأدواتهم، من جناة (الميري) لصالح خزائن السلطان، تعرف جيدا كيف تحمي ليبيا وكيف تنزع المستبدين والظلمة عن عروشهم وخزائنهم من السرايا الحمراء.

إن الخروج يوم الجمعة القادمة في مظاهرات عارمة في كافة مدن الشرعية المحررة ضد هذا التمهيد السافر لغزو ليبيا هو أقل ما يمكن القيام به دفاعًا عن وطننا واهلنا وحشدا لكافة امكانياتنا وهممنا لصد الغزو وتدمير مؤامراته وتدابيره كما تم تدمير (بيرقداره) ومدرعاته وكافة تدخلاته السابقة.

(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب )

التوقيعات:

1عارف علي النايض

2ليلى ابوسيف ياسين

3فوزي محمد الغناي

4عبد السلام رجب فلفل

5علي محمد الرقيعي

6محمد سعد امبارك

7على حمودة حسن

8_ ابراهيم ابوبكر نصر .

9_القاسي جلغم .

10_ خميس اهويدي .

11_ابراهيم على حامد الحضيري.

12. محمد مختار الغناي

13_حواء محمد بورقيبة .