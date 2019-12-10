ليبيا – أصدرت كل من ” مجموعة أبناء ليبيا ” و ” الحراك من أجل ليبيا ” بيانًا نددت فيه بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إستعداه إرسال جنوده إلى ليبيا إذا طلبت منهم حكومة الوفاق ذلك .

واعتبرت المجموعتان في بيان تلقت المرصد نسخة منه أن ما يتحدث به أردوغان هو مقدمة لغزو ليبيا هدفها تكرار ما تقوم به عصابات أردوغان وعملائه في شمال سوريا من مجازر هدفها تغيير التركيبة السكانية هناك .

وفي مايلي النص الحرفي للبيان :

(أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ)

دعوة الى مظاهرات عارمة ضد تهديدات اوردغان بغزو ليبيا

بعد تجرأ اوردغان على إعلان أحلامه السلطانية بإرسال عساكره الغزاة إلى ليبيا لتكرار ما تقوم به عصاباته وعملائه من مجازر في شمال سوريا من عمل لتغيير ديموغرافيا الشعب السوري، اتضحت معالم مواثيق البيعة التي قدمها له السراج وسيالة وباشاغا عند بابهم العالي.

واتضحت بالمقابل معالم واجبات أبناء الوطن الليبيين، من أمازيغ وطوارق وتبو وعرب، نحو وطنهم وبرلمانهم الشرعي المنتخب وجيشهم الوطني المظفر وعاصمتهم الأسيرة الصابرة.

بعد إذعان الوفاق لرغبات سلطانهم ومرشدهم، وإعلانه صراحة عن نواياه للغزو، صار إسقاط المجلس الرئاسي وحكومته وشرعيته المنقوصة الزائفة واجبا شرعيا وأخلاقيا ووطنيا. وصار سحب الاعتراف به واجبا وطنيا وقوميا وإقليميا ودوليا.

قبائل ليبيا ومدنها وواحاتها الأبية الرافضة طيلة خمسمائة عام لإذلال العساكر السلطانية المحتلة ولأدواتهم، من جناة (الميري) لصالح خزائن السلطان، تعرف جيدا كيف تحمي ليبيا وكيف تنزع المستبدين والظلمة عن عروشهم وخزائنهم من السرايا الحمراء.

إن الخروج يوم الجمعة القادمة في مظاهرات عارمة في كافة مدن الشرعية المحررة ضد هذا التمهيد السافر لغزو ليبيا هو أقل ما يمكن القيام به دفاعًا عن وطننا واهلنا وحشدا لكافة امكانياتنا وهممنا لصد الغزو وتدمير مؤامراته وتدابيره كما تم تدمير (بيرقداره) ومدرعاته وكافة تدخلاته السابقة.

(إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيب )

التوقيعات:

التوقيعات:

1_الشيخ فرج بوحسن العبيدي

2_الشيخ محمد مصباح البرغوثي

3_الشيخ ابراهيم ابوبكر نصر .

4_الشيخ القاسي جلغم .

5_ الشيخ خميس اهويدي .

6_ الشيخ ابراهيم على حامد الحضيري.

7_الشيخ صالح الفاندي

8_ عارف على النايض

9_فوزي محمد الغناي

10_عبد السلام رجب فلفل

11_على محمد الرقيعي

12. محمد مختار الغناي

13_حواء محمد بورقيبة

14. ليلى ابوسيف ياسين

15.عبدالرحيم الجنجان

16 عبدالمنعم اليسير

17 محمد ديرة

18 خديجة محمود العمامي

19 انتصار محمد بشير

20 على سعيد البرغثي

21 محمد سالم امبارك

22سعيد رشوان

23 محمد محمود بوجناح

24 امل اسماعيل الكوافي

25امل امراجع بوقشاطة العريبي

27 مها امساعد العبيدي

28 شيم سالن بوفانه

29 امال محمد الورفلي

30 عبدالغني حسن العريبي

31 فرج السائح

32 صلاح ابراهيم مفتاح

33 _ محمد سعد امبارك

34_ لبيب الرملي

35 _ على احمودة حسن