فلسطين – شجبت الخارجية الفلسطينية ثقب مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إطارات عشرات السيارات الفلسطينية في القدس فجر الاثنين، وكتابة شعارات عنصرية على الجدران.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها الذي نشر اليوم: “ندين بأشد العبارات إقدام عناصر من مليشيات المستوطنين الإرهابية على اقتحام بلدة شعفاط في القدس الشرقية المحتلة وإعطاب إطارات عشرات المركبات الفلسطينية، وقيامهم بخط شعارات عنصرية معادية، في جريمة متواصلة وجديدة، وفي عدوان مستمر تشنه دولة الاحتلال وأذرعها وأجهزتها المختلفة ضد الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة، تتواصل حلقاته وتتعدد أوجه فصوله، يتم تنفيذه عبر تقسيم أدوار بشعة بين مؤسسات الاحتلال الرسمية ومليشيات المستوطنين وجمعياتهم التهويدية”.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن كاميرات المراقبة للمحال التجارية في القدس أظهرت مستوطنين، يقومون ليلا بعمليات تخريب شملت ثقب إطارات أكثر من 40 سيارة في أكثر من شارع بالحي الذي تحيطه مستوطنة رمات شلومو، وكتابة شعارات عنصرية وتهديدات على جدران منازل السكان في بلدة شعفاط، شرقي مدينة القدس، منها: “”العرب = أعداء”.

المصدر: وكالات