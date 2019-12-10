بيسكوف وفي حديث للصحفيين رداً على سؤال بهذا الصدد وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك”الروسية قال: “في الأيام المقبلة، ستجري هذه المحادثة الهاتفية يتم الإعداد لها”.

ليبيا – صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الثلاثاء بأن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري قريبا اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الوضع في ليبيا.

وأوضح بيسكوف أن موقف روسيا من هذه الأوضاع في ليبيا معروف جيدا، منوّهاً إلى أن موسكو تحتفظ بعلاقات مع جميع أطراف الخطاب السياسي والعسكري – السياسي الليبي وتدعو إلى أن تُظهر أطراف النزاع رغبة بالتوصل إلى اتفاق.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية إختتم حديثه بالقول:” ترحب روسيا بجميع المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التوصل إلى تسوية في هذا البلد وفي الواقع في كثير من النواحي أسس هذه التسوية تم تقويضها بسبب الأعمال العسكرية المعروفة لتحالفات معروفة”.