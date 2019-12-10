ليبيا – إعتبر المسؤول العسكري بالجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة خالد الشريف المكنى ” أبوحازم ” أن تصريحات الرئيس التركي أردوغان بشأن استعداده لإرسال قوات لدعم مسلحي الوفاق إذا طلب منه السراج تطور سياسي كبير.

“أبو حازم” إدعى في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إطلعت عليه المرصد بأن هذه الخطوة ستحدث تغيير في موازين القوى على الأرض لصالح حكومة الوفاق إذا تقدمت بهذا الطلب.

وأضاف بأن اللقاء المرتقب بين الرئيسين أردوغان وبوتن سيكون من أهم نقاطه القضية الليبية بعد الاتفاق الأخير بين تركيا والسراج، معتقداً بأن الحكومة التركية ستتخذ خطوات أكبر لصالح حكومة الوفاق بعد اللقاء التركي الروسي على حد زعمه.