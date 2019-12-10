العراق.. كشف شبهة هدر المال العام في أحد عقود الكهرباء

العراق.. كشف شبهة هدر المال العام في أحد عقود الكهرباء

العراق – أكد مصدر عراقي الكشف عن هدر للمال العام في عقد تعتزم وزارة الكهرباء توقيعه بقيمة 900 مليون دولار، معتبرا العقد مخالفا من الناحية القانونية كونه يتضمن “مشاريع قابلة للتجزئة”.

وقال المصدر، إن “مستشار وزير الكهرباء عبد الحمزة هادي عبود، أعطى رؤيته في عرض شركة “ستلر” للطاقة والخاص بمشروع استخدام تقنية التثليج (TIAC/ Chiling) لتبريد الهواء الداخل إلى التوربينات الغازية”.

وأضاف، أن “تمويل المشروع سيكون عن طريق المنحة الأمريكية الخاصة بالمحافظات المحررة وأنه كان من الأجدر به أن يقوم باستعمال المنحة لمشاريع ذات فائدة مثل تطوير البنى التحتية، والمشاريع الخدمية، والمشاريع السكنية لاستيعاب عودة النازحين واستقرار هذه المناطق”.

وتابع، أن “القبول بتمويل هذه المشاريع من المنحة يعد مخالفة من الناحية القانونية لكونها مشاريع من الممكن تجزئتها حسب حاجة كل منطقة لها، بالإضافة إلى أن هناك محطات محالة بالأصل إلى مستثمرين”.

وكشف نواب عن فضيحة فساد جديدة بوزارة الكهرباء متمثلة بمساعي مسؤولين فيها لإبرام عقود بعمولات غير مسبوقة، مطالبين بتطهير الوزارة من العناصر الفاسدة التي جعلت منها مصدرا لنهب الأموال وتدمير الاقتصاد العراقي.

المصدر: RT