الرياض – أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن “النظام الإيراني لا يزال يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب”.

وقال الملك السعودي في الجلسة الافتتاحية للقمة الخليجية، إن مجلس التعاون “تمكن منذ تأسيسه من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة”، مشيرا إلى أن استضافة السعودية للقمة، جاء استجابة لرغبة الإمارات.

ودعا المجتمع الدولي لضمان أمن المنطقة الغنية بالنفط، قائلا: “على المجتمع الدولي اتخاذ ما يلزم لضمان إمدادات الطاقة والممرات البحرية، والنظام الإيراني مستمر في سياساته العدوانية وتقويض استقرار الدول المجاورة”.

وأضاف: “يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تأمين نفسها في مواجهة هجمات الصواريخ البالستية، وأن تتحد في مواجهة عدوانية إيران”.

المصدر: وكالات