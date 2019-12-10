ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن مطالبة مصر بسحب الاعتراف من حكومة فائز السراج مطلب شعبي من كل أبناء الشعب الليبي قبل أن يكون مطلب رئيس مجلس النواب نظراً للعلاقة الوطيدة بين الشعبين المصري والليبي وللمكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر والقدرة على صناعة وتوجيه القرار على المستوى العربي والأفريقي والدولي أيضاً.

امغيب أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” اليوم الثلاثاء أن البديل لمجلس السراج حال تم سحب الاعتراف الدولي منه هو العودة للجسم المنتخب الوحيد من قبل الشعب وهو البرلمان.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن البرلمان يستطيع الإبقاء على الحكومة المؤقتة كبديل عن حكومة السراج أو تشكل حكومة وحدة وطنية أو حكومة تسيير الأعمال إلى أن تتحرر طرابلس.