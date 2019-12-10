ليبيا – إدعى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أمس الاثنين إن حكومة فائز السراج الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا.

أوغلو أوضح في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأفغاني بالوكالة إدريس زمان في إسطنبول وفقاً لما أوردته وكالة “الأناضول” التركية أن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة مع السراج تتوافق مع القانون الدولي على حد زعمه.

وحول محاولات اليونان التباحث مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وإرسال تعزيزات عسكرية إلى جزيرة كريت عقب الاتفاق التركي الليبي،أضاف أوغلو أن تركيا جاهزة لإبرام اتفاقات مماثلة مع كافة الدول التي لها سواحل شرق المتوسط.

وأشار إلى أن تركيا شددت مرارًا أن أي اتفاق بدونها يُعد باطلًا ،موضحاً أن تركيا مستعدة لإبرام اتفاق مماثل مع اليونان، لافتًا إلى أن توقيع اتفاقات من هذا القبيل لتقاسم الثروات في شرق المتوسط سيعود بالفائدة على الجميع.

كما جدد أوغلو مزاعمه بأن الاتفاق المبرم مع ليبيا متوافق مع القانون الدولي ،مردفاً:”ما قامت به اليونان غير مشروع، مباحثاتها مع حفتر غير مشروعة لأن حكومة السراج في طرابلس هي الحكومة الوحيدة الشرعية الآن في ليبيا”.

وتابع قائلًا:” إن أرادت اليونان أن تبرم مع حكومة السراج اتفاقا فعليها الذهاب إلى طرابلس، ولا داعي للذهاب لمكان آخر”، داعياً إلى التصرف بحكمة وتعلم التقاسم بدل توجيه اتهامات لا أساس لها حسب تعبيره.

وإستطرد:” مع الأسف هذه الثقافة غير موجودة لدى الجانب الرومي من قبرص واليونان إذن نحن نتخذ خطواتنا فإذا كانوا يريدون اتخاذ تدابير أخرى ضد هذه الخطوات فعليهم أن يكونوا مستعدين لتلقي الرد”.

وزير الخارجية التركي أوضح أنه بلاده لا تريد القتال أو شن حرب مع أحد لكنها ستحمي سفنها حول قبرص وجرفها القاري وستتخذ التدابير اللازمة من ناحية تطبيق الاتفاق الذي يحدد مناطق الصلاحية البحرية الموقع مع فائز السراج.