ليبيا – عقدت الحكومة الايطالية اليوم الثلاثاء إجتماعاً حول الوضع في ليبيا بمقر رئاسة الوزراء قصر كيجي بالعاصمة روما.

ووفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية لم يصدر أي بيان رسمي في أعقاب الاجتماع الذي شارك فيه إضافة إلى رئيس الحكومة جوزيبي كونتي وزراء الخارجية والدفاع والداخلية.

يُشار إلى أن وزير الخارجية لويجي دي مايو قد أعرب أمس الاثنين عن قلق بلاده حيال تفاقم الحرب الدائرة بين طرفي النزاع في ليبيا، قائلاً:” لم يعد لدينا الكثير من الوقت هناك “.

كما حذر رئيس الدبلوماسية الايطالية الاتحاد الأوروبي من مخاطر فقدان دوره في الساحة الليبية، مناشدا الجهات الاجنبية بالتوقف عن أي نوع من التدخل بدعم جهة على حساب الأخرى.