واشنطن – بدأت في واشنطن اليوم الثلاثاء مباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والأمريكي مايك بومبيو.

ولم يتحدث الوزيران للصحفيين قبيل انطلاق المباحثات، ولكن من المتوقع أن يدليا بتصريحات صحفية في وقت لاحق.

ويشارك في الاجتماع عن الجانب الروسي كل من نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف والسفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، وعن الجانب الأمريكي نائب وزير الخارجية، المرشح لمنصب السفير الأمريكي بموسكو جون ساليفان والقائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أوروبا وأوراسيا فيليب ريكر.

جدير بالذكر أن هذه أول زيارة لوزير الخارجية الروسي للولايات المتحدة منذ عام 2017.

وتأتي هذه الزيارة وسط توتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن، ومن المتوقع أن يبحث الجانبان قضايا الرقابة على الأسلحة في ظل اقتراب موعد انتهاء سريان معاهدة “ستارت-3″، وقضايا ثنائية ودولية.

المصدر: وكالات