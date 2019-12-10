واشنطن – وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات التي وجهتها له اللجنة القضائية بمجلس النواب ضمن التحقيق الذي أطلقه الحزب الديمقراطي في قضية عزله، بأنها “مثيرة للسخرية وباطلة”.

وقال ترامب اليوم الثلاثاء عبر “تويتر”، إن اتهامه من قبل رئيس اللجنة القضاية جيرولد نادلر بـ”الضغط على أوكرانيا كي تتدخل في انتخابات عام 2020 أمر مثير للسخرية خاصة أنه يعلم أن هذا غير صحيح”.

وأشار ترامب إلى أن “كلا من رئيس أوكرانيا (فلاديمير زيلينسكي) ووزير خارجيتها أكدا مرارا أنه لم يكن هناك أي ضغط” من البيت الأبيض على كييف.

كما اتهم ترامب رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب والنواب الديمقراطيين بأنهم “يعرفون حقيقة الأمر (أي النفي الأوكراني)، لكنهم يرفضون الاعتراف بالواقع”.

كما جدد ترامب تأكيده على أن حملة عزله “مطاردة للساحرات”، مهاجما رئيس لجنة شؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الذي يرأس لجنة تحقيق عزله.

ووصف ترامب شيف بـ”المغامر والسياسي الفاسد”، متهما إياه بأنه “وضع تقريرا فظيعا ومخادعا وألقاه في الكونغرس”.

وأضاف: “ألقي القبض عليه، وكان محرجا للغاية، لكن لم يحاسب بسبب ارتكابه هذه الخدعة وفي نهاية المطاف لا بد أن يعاقب لما قام به”.

وسبق أن أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورؤساء اللجان الثلاث بمجلس النواب المشاركة في تحقيق العزل اليوم، لائحة الاتهام بحق ترامب لمساءلته برلمانيا.

وتمحورت القائمة حول تهمتين أساسيتين، وهما إساءة استغلال السلطة وإعاقة التحقيق.

وقال رئيس اللجنة القضائية بخصوص المجموعة الأولى من التهم إن “استخدام المنصب للحصول على مكاسب شخصية مع تجاهل المصالح الوطنية أو الإضرار بها، يعد انتهاكا للقانون يعطي حجة لعزل الرئيس”.

وأكد نادلر أن جهود ترامب الرامية لإقناع السلطات الأوكرانية بفتح تحقيق ضد أقوى خصومه في انتخابات الرئاسة المقبلة، جو بايدن، يعد “ضغطا على أوكرانيا كي تتدخل في الانتخابات 2020”.

وبشأن التهمة الثانية أشار نادلر إلى أن ترامب منع عددا من المسؤولين من الإدلاء بإفاداتهم في القضية، وكذلك عرقل نقل ملفات التحقيق إلى الكونغرس.

وأضاف أن اللجنة القضائية المكلفة بإعداد القرار الاتهامي بحق الرئيس، ستنظر في بنود الاتهام خلال الأسبوع الجاري لتتخذ قرارها بشأن القضية. وفي حال اعتمادها القرار ستطرح مسألة العزل للتصويت في مجلس النواب.

وإذا حصلت القضية على تأييد أعضاء المجلس سيتم رفعها إلى مجلس الشيوخ حيث تتطلب إدانة الرئيس وعزله عن السلطة نهائيا موافقة ثلثي الأعضاء.

المصدر: RT + وكالات