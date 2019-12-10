واشنطن – يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في المكتب البيضاوي بعد ظهر اليوم، ويعقد معه اجتماعا مغلقا، حسبما جاء في جدول أعمال الرئيس الأمريكي.

وجاء في هذا الجدول: “يلتقي الرئيس ترامب مع وزير الخارجية الروسي لافروف في المكتب البيضاوي في اجتماع مغلق أمام الصحافة، في فترة ما بعد الظهر”.

ويصل لافروف إلى واشنطن اليوم الثلاثاء، حيث من المقرر أن يلتقي قبيل الظهيرة نظيره الأمريكي مايك بومبيو، ثم يعقد معه اجتماعا ثانيا في الساعة 12:00 بتوقيت واشنطن (20.00 بتوقيت موسكو) على أن يعقب ذلك غداء عمل يعقد بعده الوزيران مؤتمرا صحفيا مشتركا، حسبما جاء في جدول أعمال وزارة الخارجية الأمريكية.

المصدر: “نوفوستي”