وأقلعت الطائرة وهي من طراز “هيركوليز سي 130” في الساعة 4:55 مساء بالتوقيت المحلي، من مدينة بونتا أريناس، وفُقد الاتصال بها بعد فترة وجيزة من الساعة السادسة مساء.

وقالت القوات المسلحة في بيان: “كان على متن الطائرة 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم، و21 من الركاب”.

وكانت الطائرة في طريقها لأداء مهام الدعم اللوجستي لصيانة منشآت تشيلي العسكرية في قاعدة القطب الجنوبي.