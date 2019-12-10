روسيا – يلعب المنتخب الروسي لكرة القدم 4 مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.
مباريات المنتخب الروسي التحضيرية ليورو 2020:
– روسيا في ضيافة السويد في 28 مارس.
– روسيا في ضيافة مولدوفا في 31 مارس.
– روسيا في ضيافة بولندا في 2 يونيو.
– روسيا تستضيف صربيا في 6 يونيو.
وتلعب روسيا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب بلجيكا والدنمارك وفنلندا.
وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.
المصدر: matchtv.ru