روسيا – يلعب المنتخب الروسي لكرة القدم 4 مباريات ودية استعدادا لبطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” المقررة بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية.

مباريات المنتخب الروسي التحضيرية ليورو 2020:

– روسيا في ضيافة السويد في 28 مارس.

– روسيا في ضيافة مولدوفا في 31 مارس.

– روسيا في ضيافة بولندا في 2 يونيو.

– روسيا تستضيف صربيا في 6 يونيو.

وتلعب روسيا في البطولة الأوروبية ضمن المجموعة الثانية إلى جانب بلجيكا والدنمارك وفنلندا.

وتستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية 4 مباريات في البطولة، ثلاث منها في دور المجموعات، ومباراة واحدة في الدور ربع النهائي.

المصدر: matchtv.ru