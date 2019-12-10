دراسة تكشف عن “حدث غامض” في جسم الرجال قد يعرضهم للسرطان!

دراسة تكشف عن “حدث غامض” في جسم الرجال قد يعرضهم للسرطان!

انجلترا – كشفت دراسة جديدة أن كروموسومات الرجال Y تختفي مع تقدمهم في السن، ما قد يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بالسرطان.

ويُعتبر كروموسوم Y ذكوريا لا تملكه النساء، حيث يوجد لديهن كروموسومات XX بينما يملك الرجال XY. ولكن الباحثين وجدوا أن العديد من الرجال يفتقرون إلى كروموسوم Y، في بعض خلايا الدم البيضاء لديهم.

ووجدت دراسة شملت 205 آلاف و11 رجلا في المملكة المتحدة، أن أكثر من 4 من كل 10 رجال (43.6%)، فقدوا نسبة ملحوظة من كروموسومات Y، في سن الـ70.

وقال الفريق الذي حقق الاكتشاف هذا، إن هذا التغيير الغريب قد يكون علامة على أن الحمض النووي لدى الرجال غير مستقر، وأن الجسم يسمح بحدوث طفرات وراثية عشوائية.

وأجرى العلماء، بقيادة جامعة كامبريدج، تحليلا لبيانات من بنك Biobank البريطاني، والذي يحتوي على الحمض النووي لـ 500 ألف متطوع، وفقا لـ The Atlantic .

ووجدوا أن 20% من الرجال من جميع الأعمار، فقدوا بعض كروموسومات Y في دمائهم. وتضاعفت النسبة هذه لدى بلوغهم سن السبعين.

ولم يتضح سبب اختفاء الكروموسومات، ولكن فريق البحث قال إن ذلك قد يكون علامة على وجود مشكلة أخرى داخل الجسم، تسمح للطفرات بالتراكم.

وتعد الطفرات العشوائية طبيعية، وينتهي بها المطاف مع المزيد من الخلايا المتحورة مع التقدم في السن، وهذا يمكن أن يكون مجرد مثال على ذلك.

ووجد العلماء في الماضي أن النساء فقدن كروموسومات X من دمائهن، بسبب الطفرات.

وقال الفريق إن بعض الرجال كانوا أكثر عرضة لفقد الكروموسومات من غيرهم، ويبدو أن هؤلاء الرجال أيضا لديهم مخاطر أكبر للإصابة بسرطانات المخ وسرطان الكلى.

واقترح العلماء أن كلا من فقدان الكروموسوم والسرطان متجذران في أخطاء الحمض النووي، ويمكن ربطهما.

ونُشرت الدراسة في المجلة العلمية Nature.

المصدر: ديلي ميل