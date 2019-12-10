إسبانيا – يرغب ريال مدريد، في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، والذي يعد مطمعًا لمواطنه زيدان، المدير الفني للميرنجي.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن ريال مدريد سيقدم عرضًا يتضمن انتقال جاريث بيل وخاميس رودريجيز، ثنائي الريال، إلى مانشستر يونايتد في محاولة لضم بوجبا.

وأضافت أن الريال حريص على إحضار بوجبا إلى مدريد في العام المقبل، وسيعرض نجميه لإتمام الصفقة.

ونوهت الصحيفة بأن الثنائي بيل ورودريجيز يعتبر فائضا عن متطلبات ريال مدريد، لذا سيحاول الملكي إدخاله في صفقة ضم بوجبا.

وتابعت بأن مانشستر يونايتد يُقيم بوجبا بمبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، ما سيجبر مدريد على تقديم عرض كبير وقوي لإقناع النادي الإنجليزي ببيع لاعبه الفرنسي.

وأشارت إلى أن بيل وخاميس قد يرحلا عن مدريد أيضًا لتفادي توقيع عقوبات اللعب المالي النظيف على النادي، في ظل أن الميرينجي يعاني من حوالي 200 مليون يورو عجز، حيث أنفق النادي 350 مليون يورو في الصيف، وفي المقابل استرد 150 مليونا فقط من بيع اللاعبين.

المصـدر: كـووورة