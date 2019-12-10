سوريا – بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار الوضع في شمال سوريا وسير تنفيذ المذكرة الروسية التركية.

وجاء في بيان عن وزارة الدفاع الروسية امس الاثنين، أن الجانبين بحثا الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على سير تنفيذ مذكرة التفاهم الروسية التركية للتهدئة شمال سوريا، كما بحث الوزيران إجراءات إحلال الاستقرار بمنطقة وقف التصعيد في إدلب.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التركية إن الوزيرين “بحثا التطورات الأخيرة في منطقة عملية “نبع السلام”، والوضع في إدلب وغير ذلك من قضايا أمنية”.

يذكر أن الشرطة العسكرية الروسية تواصل تسيير دوريات مشتركة مع القوات التركية بشمال سوريا، وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها روسيا وتركيا خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا في أكتوبر الماضي.

وتنص المذكرة الروسية التركية على انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية بشمال سوريا، وانتشار حرس الحدود السوري على الحدود مع تركيا وتسيير دوريات مشتركة للقوات الروسية والتركية لمراقبة الأوضاع في المنطقة.

المصدر: وكالات