إسبانيا – أعلن المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمواجهة إنتر ميلان غدا الثلاثاء، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة التي ضمت 20 لاعبا، غياب 5 لاعبين بارزين لأسباب مختلفة، وهم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه، والفرنسي عثمان ديمبيلي، والبرازيلي آرثر ميلو، وجوردي ألبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

للدفاع: جان كلير توديبو، كليمونت لينجليه، موسى واغي، صامويل أومتيتي، جونيور فيربو، رونالد أراخو، ومورير.

للوسط: إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، كارليس إلينا، فرينكي دي يونغ، أرتورو فيدال، وريكي بويغ.

للهجوم: لويس سواريز، أنطوان غريزمان، كارلوس بيريز، وأنسو فاتي.

وتعتبر مباراة الغد شكلية بالنسبة لبرشلونة، الذي ضمن التأهل مبكرا إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة، بينما يتوجب على إنتر الفوز للتأهل بغض النظر عما ستؤول إليه نتيجة المباراة الثانية عن هذه المجموعة، التي ستجمع بين بوروسيا دورتموند وضيفه سلافيا براغ.

وينفرد “البارسا” بالصدارة برصيد 11 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه إنتر الثاني، ودورتموند الثالث، بينما يتذيل سلافيا براغ ترتيب المجموعة بنقطتين.

المصدر: FCBarcelona_es