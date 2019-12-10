فنلندا تنتخب أصغر رئيس وزراء في تاريخ العالم

فنلندا – اختار الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في فنلندا وزيرة النقل سانا مارين البالغة 34 عاما، لتشغل منصب رئيس الوزراء في خطوة تجعلها أصغر رئيس حكومة في تاريخ بلادها والعالم.

وستحل مارين محل رئيس الوزراء السابق أنتي ريني الذي قدم استقالته مطلع ديسمبر الجاري، استجابة لطلب من “حزب الوسط” المشارك في حكومة ائتلافية بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث تم انتخاب مارين في اجتماع لمجلس المفوضين للحزب الاشتراكي عقد اليوم الاثنين.

وقالت رئيسة الوزراء الشابة للصحفيين بعد فوزها بفارق ضئيل في الأصوات على بقية المرشحين: “أمامنا الكثير من العمل في الفترة المقبلة لإعادة بناء الثقة… لدينا برنامج مشترك للحكومة يوحد الائتلاف”.





من اللافت أن مارين ستقود حكومة ائتلافية يسارية وسطية مشكلة من 5 أحزاب تضم جميعها قيادات نسائية، أربع منهن دون الخامسة والثلاثين.

ويأتي تعيين مارين في فترة تتولى فيها فنلندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام الحالي حيث تلعب دورا أساسيا في جهود وضع ميزانية التكتل.

المصدر: وكالات