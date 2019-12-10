إيطاليا – يسعى نادي إنتر ميلان الإيطالي للتعاقد مع لاعب تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت”، أن إصابة الغاني كوادو أسامواه ظهير إنتر ميلان، جعلت النادي الإيطالي يفكر في ضم ظهير أيسر جديد.

وأضافت أنه مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية والإصابة الطويلة لأسامواه بسبب مشاكل في الركبة، يفكر النيراتزوري في ضم لاعب جديد، حيث لن يعتمد أنطونيو كونتي مدرب إنتر، على كريستيانو بيراجي كظهير وحيد بالفريق.

ولفتت الصحيفة إلى أن ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي دخل قائمة إنتر لسوق يناير/كانون ثان، موضحًا أن فكرة ضم ألونسو تثير إعجاب ماروتا وكونتي، حيث يبحثان عن لاعب قادر على إعطاء قوة دفع كبيرة للفريق.

ونوهت أن عودة تشيلسي لسوق الانتقالات مجددًا بعد منعه في الفترة الماضية، يمكن أن يفتح سيناريوهات رحيل اللاعب، خاصة مع معاناته في إيجاد مكان أساسي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد.

المصـدر: كـووورة