ليبيا – اعتبر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب أن الاتفاق الأمني بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان لا قيمة له ومجرد حبر على ورق ولن يعتمده أو يصدق عليه البرلمان المنتخب من جموع الشعب الليبي.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لموقع”العربية.نت” اليوم الثلاثاء قال إن الاتفاق يهدف لتسليح ميليشيات السراج بعد تعرضها لخسائر كبيرة على يد الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر خاصة أنها تتكون من مجموعات من المرتزقة والإرهابيين القادمين من سوريا وبمعرفة تركيا وجماعة الإخوان.

وأضاف أنه بعد انتهاء معركة طرابلس وتحريرها وتطهيرها نهائيا سيكون الاتفاق بلا معنى أو قيمة تذكر وسيلغى من تلقاء نفسه ،مؤكداً أن الاتفاق يعارض اتفاق الصخيرات فضلا عن أنه مخالف للدستور الليبي الذي ينص على تصديق البرلمان لأي اتفاقات أو معاهدات تبرمها الحكومة، معتبراً أن الاتفاق عبارة عن غطاء لإدخال الأسلحة التركية لعصابات وميليشيات السراج في طرابلس لمساعدتها في مواجهة الجيش وخلافاً لقرارات الأمم المتحدة بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا.

وتابع حديثه:” أردوغان والسراج لن يحققا هدفهما من الاتفاق إذا حررت طرابلس لذلك يستميتان في إطالة أمد الأزمة والصراع حتى يصبح موقف السراج قويا في أي مفاوضات سياسية مستقبلاً”.

رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أشار إلى أن البرلمان سيوضح تفاصيل بطلان الاتفاق قانونا لدول حوض المتوسط حتى تكون على بينة من الممارسات التركية المهددة للأمن القومي الليبي ولممارسات حكومة السراج التي تفرط في حقوق الشعب الليبي وسيادة ليبيا.