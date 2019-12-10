ليبيا – أكد آمر منطقة الواحات العسكرية العميد سالم أطليبة أن الجيش تمكن في وقت قصير من فعل ما لم تستطع فعله قوى إقليمية في محاربة الإرهاب وبأقل الإمكانيات عن طريق خطط محكمة نفذت بشكل دقيق كسرت العمود الفقري لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في المنطقتين الجنوبية والشرقية.

أطليبة وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الاثنين قال إن تنظيم إرهابي مثل داعش احتاج في العراق إلى تحالف دولي لهزيمته بينما كبد جيش ليبيا الوطني هذا التنظيم خسائر فادحة ودفعه إلى طلب ممرات آمنة لفرار عناصره وهو طبعاً ما رفضه الجيش واستمر في مطاردته والقضاء على أغلب عناصره واعتقال عدد كبير منهم في بنغازي ودرنة والواحات.

وأشار قائد منطقة الواحات العسكرية إلى أن الإشراف المباشر للقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر على سير المعارك خاصة الحاسمة منها ووضع الخطط العسكرية.