بغداد – حذرت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد اليوم الأمريكيين المتواجدين في العاصمة بغداد وعدد من مدن العراق باستثناء إقليم كردستان، داعية إياهم إلى تجنب مناطق المظاهرات.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إنه “وفقا للتقارير، فمن المتوقع أن تزداد حدة التظاهرات اعتبارا من الثلاثاء العاشر من ديسمبر الجاري، وقد يلاحظ المواطنون الأمريكيون وجودا أمنيا مكثفا”.

وأضافت، أن “رئيس الوزراء العراقي أعلن يوم الثلاثاء عطلة رسمية للاحتفال بالذكرى السنوية لهزيمة داعش، حيث من المتوقع أن يتم إغلاق نقاط التفتيش في المنطقة الدولية، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث اضطرابات مرورية”.

وتابعت: “وفقا لتحذيرات السفر الصادرة في شهر مايو الماضي، ننصح بعدم السفر إلى العراق، باستثناء إقليم كردستان، ونوصي بتجنب مناطق المظاهرات، والامتثال لتوجيهات السلطات، ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على آخر الأخبار”.

المصدر: موقع السفارة الأمريكية لدى بغداد