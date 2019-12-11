اليمن – أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، نزوح 393 ألف يمني، منذ بداية العام الجاري 2019.

جاء ذلك في تدوينة للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، نشرها مكتبها في اليمن عبر حسابه على تويتر.

وأوضحت المنظمة أنه “منذ بداية هذا العام وحتى الآن، نزح ما يقارب من 393 ألف يمني، بسبب الصراع في الغالب”.

وأضافت: “تعمل المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في كتلة المأوى لمساعدة مئات الآلاف من النازحين اليمنيين على بناء ملاجئ خاصة بهم وإقامة منازل مؤقتة لعائلاتهم”، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات التابعة للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وجعلت هذه الحرب معظم السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، فيما بات الملايين على حافة المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

الأناضول