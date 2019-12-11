ليبيا – إطلع رئيس الحكومة الؤقتة عبدالله الثني أمس الثلاثاء خلال إجتماع مع وزير الخارجية والتعاون الدولي على نتائج جولة وفد الوزارة إلى روسيا.

بالحويج بيّن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة موقف المؤقتة من الإتفاق المشبوه التركي مع حكومة الوفاق غير الشرعية كما أوضح رؤية الحكومة لحل الأزمة الليبية بعد تحرير طرابلس من الميليشيات و الإرهاب و الخارجين عن القانون .



وتناول الاجتماع بحث الترتيبات لعقد لقاء برلين حول الأزمة الليبية و ضرورة أن يكون أي حل نابع من إرادة الشعب الليبي وأن يستفيد من سلبيات الاتفاقيات السابقة، مؤكدين على أن أي حل قادم لن ينجح ما لم يحل مشكلة فوضى السلاح و الميليشيات و الإرهاب خاصة في العاصمة طرابلس لأن المشكلة في ليبيا هي مشكلة أمنية و ليست سياسية.

كما تم استعراض العلاقات الثنائية و بحث إعادة افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي و عودة الشركات للمساهمة في إعادة إعمار البلاد في كافة المجالات وتقديم عرض حول خطة التحرك في الفترة القريبة القادمة للوزارة.