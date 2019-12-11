نور سلطان – أكد ممثل الحكومة السورية بمفاوضات “أستانا”، بشار الجعفري، امس أن جهود دمشق لمحاربة الإرهاب لن تشهد تهدئة في محافظة إدلب.

وقال الجعفري، في حديث للصحفيين على هامش الجولة الـ 14 لمحادثات أستانا حول سوريا، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، مجيبا عن سؤال حول صحة الأنباء عن تهدئة في جنوب إدلب، “لا توجد تهدئة في مضمار مكافحة الاٍرهاب علي الإطلاق”​​​.

وقد انطلقت الجولة الـ14 للمباحثات “بصيغة أستانا”، حول التسوية السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان صباح اليوم الثلاثاء، بسلسلة مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة، بينها اجتماع الوفد الروسي مع وفد الحكومة السورية.

المصدر: سبوتنيك