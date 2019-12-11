ليبيا – بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني اليوم الأربعاء مع نائبه لشؤون الخدمات الدكتور عبدالسلام البدري عدداً من المواضيع الخدمية.

الثني ناقش مع البدري وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة سير عمل المشاريع الخاصة بمدينة بنغازي مستطلعين نسب الإنجاز بها وبعض المعوقات التي تواجه بعض المشاريع وكيفية حلحلتها لضمان سير عملها على أكمل وجه.



وتطرق الاجتماع إلى مشروع صيانة المبنى التاريخي لكاتدرائية بنغازي بالإضافة لآليات توفير الموارد المالية الخاصة بصندوق التضامن الاجتماعي للاهتمام بمستحقي المعاشات الأساسية.



كما تم مناقشة كيفية تحسين الخدمات الصحية في مدينة سلوق و الرفع من مستواها بما يخدم المواطن في تلك المنطقة.